Sony PSP 20 лет. Почему карманная консоль стала хитом своего времени

Устройство оснащалось 4,3-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 480×272 и предлагало солидный игровой опыт с такими тайтлами, как God of War и Final Fantasy. Устройство имело (только вдумайтесь) 32 Мб оперативной памяти, которая впоследствии была увеличена до 64 Мб в новых моделях. На аккумуляторе емкостью 1 800 мАч PSP могла работать от 3 до 6 часов.

К концу своего производства в 2014 году PSP была продана тиражом более 80 миллионов экземпляров. Ее высоко оценили за графику, мультимедийные возможности и способность переносить игры консольного качества из дома в дом. Несмотря на конкуренцию со стороны Nintendo DS, PSP обрела верных поклонников по всему миру.

Вслед за ней Sony выпустила PS Vita, но она не добилась такого же успеха. С тех пор Sony не выпустила ни одной портативной консоли, хотя слухи о новом устройстве ходят по сей день.