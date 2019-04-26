Sony раскрыла сроки начала продаж PlayStation 5

До апреля 2020 года можно расслабиться: Sony точно не будет выставлять новую приставку на продажу. Об этом представители корпорации рассказали на телеконференции с акционерами. Также они пообещали инвестировать $278 миллионов в разработку консоли пятого поколения.

Напомним, характеристики новой PlayStation 5 стали в середине этого месяца. Как сообщил источник, консоль будет работать на основном восьмиядерном процессоре AMD Ryzen 3600G и графическом процессоре семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей. Также у приставки должна появиться поддержка 8K-разрешения.

По информации источников, цена консоли будет колебаться в пределах $399. Её полноценный анонс запланирован на декабрь 2019 года.