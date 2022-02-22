Sony раскрыла внешность нового шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2

Можно будет отдалить или приблизить дисплей. Кроме того, есть регулировка расстояния между линзами.

Пока из характеристик известно, что в PS VR 2 будет использоваться OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR, а поле обзора составит 110 градусов. Когда устройство выйдет и сколько будет стоить, неясно.