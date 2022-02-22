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Sony раскрыла внешность нового шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2

Но дату выхода и цену не назвала
Sony продемонстрировала дизайн гарнитуры PlayStation VR 2.Она получит беспроводные контроллеры.
Sony раскрыла внешность нового шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2

Sony сделала дизайн PlayStation VR 2 сферическим. Так компания хотела передать предназначение устройства — полное погружение в виртуальную реальность.

Новая гарнитура будет подключаться с помощью одного кабеля, а контроллеры станут беспроводными. Сам шлем виртуальной реальности будет легче, чем первое поколение PS VR. Sony удалось добиться этого даже несмотря на то, что в гарнитуру добавили дополнительный мотор для тактильной отдачи. Также конструкция не позволит экрану запотевать.

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Можно будет отдалить или приблизить дисплей. Кроме того, есть регулировка расстояния между линзами.

Пока из характеристик известно, что в PS VR 2 будет использоваться OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR, а поле обзора составит 110 градусов. Когда устройство выйдет и сколько будет стоить, неясно.

Источник: Sony
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