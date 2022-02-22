Sony раскрыла внешность нового шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2

Sony раскрыла внешность нового шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2Но дату выхода и цену не назвала
Sony сделала дизайн PlayStation VR 2 сферическим. Так компания хотела передать предназначение устройства — полное погружение в виртуальную реальность.
Новая гарнитура будет подключаться с помощью одного кабеля, а контроллеры станут беспроводными. Сам шлем виртуальной реальности будет легче, чем первое поколение PS VR. Sony удалось добиться этого даже несмотря на то, что в гарнитуру добавили дополнительный мотор для тактильной отдачи. Также конструкция не позволит экрану запотевать.
Можно будет отдалить или приблизить дисплей. Кроме того, есть регулировка расстояния между линзами.
Пока из характеристик известно, что в PS VR 2 будет использоваться OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR, а поле обзора составит 110 градусов. Когда устройство выйдет и сколько будет стоить, неясно.