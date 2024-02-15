Sony решила подвинуть поближе окна релизов на ПК эксклюзивов PlayStation

Эта новость появилась после недавнего отчета о прибыле, когда президент Sony Хироки Тотоки выразил желание «агрессивно улучшить показатели маржи» и назвал «мультиплатформенные» игры ключевым фактором. При этом он уточнил, что под «мультиплатформой» в данном контексте подразумеваются PlayStation и PC, а не Xbox или Switch.

Это говорит о возможном отходе от традиционной практики ждать несколько лет, чтобы вывести эксклюзивы PlayStation на ПК. Такие игры, как God of War (2018) и Marvel’s Spider-Man, дебютировали на ПК примерно через четыре года, а Miles Morales вышла через два года после релиза на PS4.

Однако недавний одновременный запуск Helldivers 2 на PS5 и PC намекает на возможность нового подхода. Игра набрала наибольшее количество игроков в Steam для игр PlayStation Studios на этой платформе, что говорит о потенциальном успехе такой стратегии.

Хотя подробности остаются неясными, комментарии Тотоки намекают на возможное будущее, в котором крупные эксклюзивы PlayStation, такие как Wolverine, Spider-Man, God of War и игры Naughty Dog, могут выходить на ПК одновременно с дебютами на консолях, но вероятность этого не настолько высока, как сдвиг сроков релиза эксклюзивов поближе.