Sony сделала PlayStation 5 на Украине дешевле, чем в России и Европе

Об этом пишет «Лента.ру». Для украинского рынка PlayStation 5 оценена в 12 999 и 15 999 гривен в зависимости от версии (без дисковода и с ним). Если перевести в евро, то окажется, что европейские цены чуть выше — 399 евро против 390 и 499 евро против 480.

В России PlayStation 5 в версии без дисковода будет стоить 37 999 рублей (425 евро), а в версии с ним — 46 999 рублей (525 евро).

«Лента.ру» сообщает, что на Украине и игры для PS5 будут дешевле, чем в Европе.