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Sony сделала PlayStation 5 на Украине дешевле, чем в России и Европе
И игры для PS5 там тоже будут недорогими
Стали известны украинские цены консоли нового поколения PlayStation 5. Оказалось, что на Украине приставка будет стоить дешевле, чем в России и Европе.
Об этом пишет «Лента.ру». Для украинского рынка PlayStation 5 оценена в 12 999 и 15 999 гривен в зависимости от версии (без дисковода и с ним). Если перевести в евро, то окажется, что европейские цены чуть выше — 399 евро против 390 и 499 евро против 480.
В России PlayStation 5 в версии без дисковода будет стоить 37 999 рублей (425 евро), а в версии с ним — 46 999 рублей (525 евро).
«Лента.ру» сообщает, что на Украине и игры для PS5 будут дешевле, чем в Европе.