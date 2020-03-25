Sony снизила скорость загрузки игр на PlayStation

Скорость загрузки игр временно снизится в Европе. Sony обещает, что на сам игровой процесс это не повлияет. Придётся подождать только на стадии загрузки.

Напомним, недавно стало известно, что видеохостинг YouTube автоматически снизит качество роликов на платформе. Это значит, что видео будет запускаться со стандартным невысоким качеством, но пользователи смогут менять его вручную, если необходимо.

К таким же мерам прибегли Facebook и Instagram. Причина всё та же — необходимость уменьшить нагрузку на сеть, количество подключений к которой взросло из-за пандемии.