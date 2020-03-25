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Сегодня 14:07
Sony снизила скорость загрузки игр на PlayStation
Всё из-за пандемии
Sony снизила скорость загрузки игр на PlayStation. Компания делает это, чтобы сохранить общую скорость интернета в условиях, когда многие люди вынуждены сидеть дома из-за распространения коронавирусной инфекции.
Скорость загрузки игр временно снизится в Европе. Sony обещает, что на сам игровой процесс это не повлияет. Придётся подождать только на стадии загрузки.
Напомним, недавно стало известно, что видеохостинг YouTube автоматически снизит качество роликов на платформе. Это значит, что видео будет запускаться со стандартным невысоким качеством, но пользователи смогут менять его вручную, если необходимо.
К таким же мерам прибегли Facebook и Instagram. Причина всё та же — необходимость уменьшить нагрузку на сеть, количество подключений к которой взросло из-за пандемии.