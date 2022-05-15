Sony составила словарь терминологии компьютерных игроков

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Термин «нуб» (noob), например, расшифровывается как «сокращение от "новичок" и часто используется как уничижительный термин для насмешек над неопытными игроками, часто в многопользовательской игре». Есть объяснение и для «хп» (XP) — «сокращение от "опыт" (experience) или «очки опыта» (experience points), XP относится к постепенно накапливаемому резерву очков, который обычно проявляется в виде уровня или набора атрибутов, присвоенных главному персонажу».

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