Игры
Сегодня в 17:52
Sony создала технологию, которая умеет сама играть в игры
Заменит человека
Sony придумала технологию обучения нейросети стилю игры пользователя. Если человек устанет или отвлечётся, система сама сможет продолжить играть за него.
Кроме того, нейросетевая система сможет помочь пользователю с прохождением игры. Основная же её задача — заменить человека, если ему придётся отвлечься от игры на что-то. Система предлагает сохранять место, на котором пользователь отключился и в игру вступила она, чтобы человек смог потом перепройти эти моменты. Некоторые бонусы будут недоступны при прохождении игры нейросетью. Поэтому перепрохождение будет резонным.
Что касается помощи в прохождении, то на нейросеть можно, например, переложить выполнение рутинных задач в игре.
Отметим, что пока это лишь патент, и ещё неясно, будет ли Sony претворять технологию в жизнь.