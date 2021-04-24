Sony создала технологию, которая умеет сама играть в игры

Кроме того, нейросетевая система сможет помочь пользователю с прохождением игры. Основная же её задача — заменить человека, если ему придётся отвлечься от игры на что-то. Система предлагает сохранять место, на котором пользователь отключился и в игру вступила она, чтобы человек смог потом перепройти эти моменты. Некоторые бонусы будут недоступны при прохождении игры нейросетью. Поэтому перепрохождение будет резонным.

Что касается помощи в прохождении, то на нейросеть можно, например, переложить выполнение рутинных задач в игре.

Отметим, что пока это лишь патент, и ещё неясно, будет ли Sony претворять технологию в жизнь.