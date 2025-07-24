Sony спустя 5 лет позволит подключать DualSense к нескольким устройствам сразу

Один DualSense сможет работать с четырьмя устройствами одновременно. Каждому из них будет соответствовать одна из кнопок действия на контроллере. Чтобы переключиться между устройствами, нужно нажать и удерживать три секунды кнопку PS вместе с соответствующей кнопкой действия. Когда световая панель контроллера начнёт мигать, отпустите кнопки — и можно играть на другом устройстве.

Сейчас доступ к функции есть только у ограниченного числа пользователей в бета-тесте, но Sony обещает выпустить обновление для всех в ближайшие месяцы.