Sony спустя 5 лет позволит подключать DualSense к нескольким устройствам сразу

Опубликовано 24 июля 2025, 15:221 мин.
Sony спустя 5 лет позволит подключать DualSense к нескольким устройствам сразуДодумались
В ближайшем бета-обновлении PS5 появится возможность подключать один контроллер DualSense к нескольким устройствам одновременно. Да, скоро не нужно будет каждый раз переподключать контроллер при переходе с консоли на компьютер или смартфон.
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Один DualSense сможет работать с четырьмя устройствами одновременно. Каждому из них будет соответствовать одна из кнопок действия на контроллере. Чтобы переключиться между устройствами, нужно нажать и удерживать три секунды кнопку PS вместе с соответствующей кнопкой действия. Когда световая панель контроллера начнёт мигать, отпустите кнопки — и можно играть на другом устройстве.
Сейчас доступ к функции есть только у ограниченного числа пользователей в бета-тесте, но Sony обещает выпустить обновление для всех в ближайшие месяцы.