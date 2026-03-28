Опубликовано 28 марта 2026, 15:36
1 мин.

Sony вновь повысит цены на PlayStation 5 из-за роста стоимости чипов памяти

В США, Японии и Европе
Компания Sony объявила о втором за последний год повышении цен на игровые консоли PlayStation 5. Причиной называют удорожание ключевых компонентов, в частности чипов памяти, на фоне активного развития инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ).
© Amanz

Производители переориентируются на выпуск более маржинальной продукции для центров обработки данных, что сокращает предложение для потребительского рынка.

Новые цены вступят в силу 2 апреля. Стандартная версия PS5 подорожает со 549,99 до 649,99 долларов. Цифровая версия будет стоить 599,99 долларов, а флагманская PS5 Pro — 899,99 долларов. Портативная приставка PlayStation Portal вырастет в цене до 249,99 долларов. Аналогичные изменения ждут Европу и Японию.

Аналитики предупреждают, что повышение цен может замедлить рост рынка видеоигр. Ранее разработчик Fortnite Epic Games связал сокращение тысячи сотрудников с вялыми продажами консолей.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
