Sony вновь повысит цены на PlayStation 5 из-за роста стоимости чипов памяти

Опубликовано 28 марта 2026, 15:36
Sony вновь повысит цены на PlayStation 5 из-за роста стоимости чипов памятиВ США, Японии и Европе
Компания Sony объявила о втором за последний год повышении цен на игровые консоли PlayStation 5. Причиной называют удорожание ключевых компонентов, в частности чипов памяти, на фоне активного развития инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ).
Производители переориентируются на выпуск более маржинальной продукции для центров обработки данных, что сокращает предложение для потребительского рынка.
Новые цены вступят в силу 2 апреля. Стандартная версия PS5 подорожает со 549,99 до 649,99 долларов. Цифровая версия будет стоить 599,99 долларов, а флагманская PS5 Pro — 899,99 долларов. Портативная приставка PlayStation Portal вырастет в цене до 249,99 долларов. Аналогичные изменения ждут Европу и Японию.
Аналитики предупреждают, что повышение цен может замедлить рост рынка видеоигр. Ранее разработчик Fortnite Epic Games связал сокращение тысячи сотрудников с вялыми продажами консолей.