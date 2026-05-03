Sony выплатит $7,8 млн пользователям PlayStation по иску

Получат деньги все жители США, которые покупали определенные цифровые игры через с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2023 года. Речь идет о подарочных сертификатах на конкретные игры, которые можно было приобрести в розничных магазинах вроде Amazon, Best Buy, GameStop, Target и Walmart.

Ранее, в июле 2025 года, суд отклонил соглашение, так как в нем не указали оценочный или возможный диапазон возмещения для участников группы. Теперь предварительное одобрение получено. Окончательное решение примут на слушании 15 октября 2026 года, где проверят, насколько условия соглашения справедливы и разумны.