Sony выплатит $7,8 млн пользователям PlayStation по иску

03 мая 2026
Sony выплатит $7,8 млн пользователям PlayStation по искуСуд одобрил предварительное соглашение
Суд Северного округа Калифорнии предварительно одобрил мировое соглашение Sony с пользователями PlayStation. Компанию обвиняли в ограничении продаж цифровых игр сторонних издателей на своих платформах. Иск подал в 2023 году Агустин Каккури. Сумма выплат составит около 7,8 миллиона долларов.
Получат деньги все жители США, которые покупали определенные цифровые игры через с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2023 года. Речь идет о подарочных сертификатах на конкретные игры, которые можно было приобрести в розничных магазинах вроде Amazon, Best Buy, GameStop, Target и Walmart.
Ранее, в июле 2025 года, суд отклонил соглашение, так как в нем не указали оценочный или возможный диапазон возмещения для участников группы. Теперь предварительное одобрение получено. Окончательное решение примут на слушании 15 октября 2026 года, где проверят, насколько условия соглашения справедливы и разумны.