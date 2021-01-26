Sony выпустила лимитированный набор «PlayStation 5 Launch Collection»

Стоит отметить, что «PlayStation 5 Launch Collection» не содержит в себе ни саму консоль, ни контроллер DualSense. Зато в нём можно отыскать кепку и чехол для смартфона с нанесённой символикой бренда. Цена набора составляет 34,99 долларов или 2,6 тыс рублей, а купить его можно на Amazon.