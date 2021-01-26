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Sony выпустила лимитированный набор «PlayStation 5 Launch Collection»
И это в период дефицита самой PlayStation 5
Японская компания Sony решила порадовать фанатов своего игрового подразделения. Она выпустила лимитированный набор «PlayStation 5 Launch Collection», в состав которого, например, вошли стилизованная бутылка с водой, носки и многое другое.
Стоит отметить, что «PlayStation 5 Launch Collection» не содержит в себе ни саму консоль, ни контроллер DualSense. Зато в нём можно отыскать кепку и чехол для смартфона с нанесённой символикой бренда. Цена набора составляет 34,99 долларов или 2,6 тыс рублей, а купить его можно на Amazon.
Напомним, что ранее в сети появилась информация о выпущенной Sony лимитированной версии контроллера DualSense. Он, в отличие от ритейловой версии, выполнен в белом и золотистом цветах. К сожалению, такая разновидность аксессуара была выпущена лишь для работников самой компании, так что вряд ли стоит ожидать золотистый DualSense в свободной продаже.