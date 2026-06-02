Sony выпустит геймерский монитор и джойстик для файтингов в августе

FlexStrike поступит в продажу 6 августа. Цена — 199 долларов. Предзаказы стартуют 12 июня. Пока джойстик будет работать только с PlayStation 5, но позже добавится поддержка компьютеров на Windows. В комплекте идёт сумка для переноски и аккумулятор.

Монитор PlayStation появится 27 августа. Он стоит 350 долларов, предзаказы — с 5 июня. У него 27-дюймовый экран IPS с разрешением 2K и технологией VRR. Частота обновления: до 120 Гц при игре на PS5 или PS5 Pro, и до 240 Гц при подключении к ПК. Снизу есть крючок для геймпада.

Также Sony напомнила о беспроводных колонках Pulse Elevate, которые показали ещё в прошлом сентябре. Они выйдут «позже в этом году».