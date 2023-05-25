Sony выпустит портативную «недоконсоль»: что с ней не так

Sony выпустит портативную «недоконсоль»: что с ней не такПо сути, это просто геймпад с экраном
Sony сделала пару анонсов во время вчерашней трансляции PlayStation Showcase, представив два новых продукта. Одной из самых обсуждаемых новинок стал Project Q, который подтверждает давние слухи о новой портативной консоли PlayStation. Хоть и назвать ее «консолью» сложно.
Project Q будет ориентирован на стриминг, а не на самостоятельный запуск игр. Пользователи смогут лишь транслировать игры со своей консоли PlayStation 5 с помощью функции Remote Play через Wi-Fi. Само устройство не способно запускать игры самостоятельно. Интересно, что игру, которую вы хотите поиграть на портативной «консоли» нужно сначала установить на PlayStation 5. Project Q оснащен 8-дюймовым HD-экраном и разделенным пополам геймпадом DualSense.
Sony также объявила о планах по выпуску Bluetooth-наушников, аналогичных AirPods. Эти наушники могут одновременно подключаться к консоли PlayStation, мобильным устройствам и ПК.
Sony еще не объявила даты выхода и цены.