Sony закроет магазины игр для PlayStation 3 и других старых консолей

Пока это инсайдерская информация. Сама компания Sony объявит о закрытии магазинов в конце марта. После этого, со 2 июля 2021 года пользователи старых консолей не смогут купить новые игры. Для владельцев PS Vita магазины проработают ещё до 27 августа.

Напомним, Sony прекратила выпуск PlayStation 3 в 2017 году. Производство PSP было завершено в 2014 году, а PS Vita — в 2019 году.

Сейчас актуальной консолью Sony является PlayStation 5. Впрочем, пока консоль испытывает дефицит, да и игр, которые раскрывали бы все её возможности, вышло не так много.