Sony запатентовала геймпад от PlayStation с креплением для смартфона

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Sony запатентовала геймпад от PlayStation с креплением для смартфонаПока неясно, выйдет ли
Sony запатентовала контроллер для PlayStation с такой конструкцией, чтобы туда можно было вставить смартфон.
Патент описывает устройство, напоминающее DualShock 4, но состоящее из двух отдельных частей. Пользователь должен будет держаться за левую и правую часть рукоятки контроллера, а смартфон будет расположен по центру.
Если такое устройство будет реализовано, его можно будет использовать вместе со смартфоном для игры на PlayStation через Remote Play или через облако. Стоит отметить, что контроллеры PlayStation уже совместимы с мобильными устройствами через Bluetooth. Тем не менее появление такого патента может говорить о заинтересованности Sony в мобильном гейминге. Но это лишь патент, поэтому неясно, выйдет ли такой геймпад на рынок.
Источник: VGC