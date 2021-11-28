Sony запатентовала геймпад от PlayStation с креплением для смартфона

Если такое устройство будет реализовано, его можно будет использовать вместе со смартфоном для игры на PlayStation через Remote Play или через облако. Стоит отметить, что контроллеры PlayStation уже совместимы с мобильными устройствами через Bluetooth. Тем не менее появление такого патента может говорить о заинтересованности Sony в мобильном гейминге. Но это лишь патент, поэтому неясно, выйдет ли такой геймпад на рынок.