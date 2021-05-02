Sony запатентовала кнопку Like

Как пишут СМИ, опираясь на патент, кнопка Like или «Нравится» будет работать по модели рекомендаций. Вероятно, она позволит лучше настроить на каждого отдельного пользователя PlayStation объявления и рекомендации. Это может облегчить жизнь, если хочется поиграть во что-то, но не знаешь, во что.

Недавно Sony также запатентовала систему, которая будет доигрывать за пользователя, если он отошёл от консоли или просто ленится проходить какой-либо момент. Программа будет обучаться по профилю игрока и имитировать его решения в игре.

Поскольку это всё лишь патенты, пока неясно, будут ли такие технологии реализованы в жизни. Но Sony явно стремится улучшать пользовательский опыт.