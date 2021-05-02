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Сегодня в 18:56
Sony запатентовала кнопку Like
Может звучать странно
В сети обнаружили новый патент Sony, который может показаться странным. Компания запатентовала кнопку Like.
Как пишут СМИ, опираясь на патент, кнопка Like или «Нравится» будет работать по модели рекомендаций. Вероятно, она позволит лучше настроить на каждого отдельного пользователя PlayStation объявления и рекомендации. Это может облегчить жизнь, если хочется поиграть во что-то, но не знаешь, во что.
Недавно Sony также запатентовала систему, которая будет доигрывать за пользователя, если он отошёл от консоли или просто ленится проходить какой-либо момент. Программа будет обучаться по профилю игрока и имитировать его решения в игре.
Поскольку это всё лишь патенты, пока неясно, будут ли такие технологии реализованы в жизни. Но Sony явно стремится улучшать пользовательский опыт.