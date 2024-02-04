Sony запретила активацию своих ПК-игр в России и Беларуси

В «Буке» заявили, что игру нельзя активировать на российских и белорусских аккаунтах Steam, но можно активировать в других странах СНГ. Популярный интернет-магазин игр Steampay также подтвердил введение ограничения. Причина ограничения пока не ясна. Sony не делала никаких официальных заявлений по этому поводу. Однако не исключено, что ограничение связано с санкциями в отношении России.

Неясно, как долго будет действовать ограничение. Возможно, Sony снимет ограничение в ближайшее время, но не исключено, что ограничение станет постоянным.