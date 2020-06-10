Соревновательный шутер Rainbow Six Siege станет временно бесплатным

Играть бесплатно можно будет с 11 по 15 июня. Игроки получат свободный доступ к полной версии игры — всем картам и режимам. Rainbow Six Siege можно будет скачать на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Предзагрузка для первых двух платформ уже доступна.

Ubisoft отмечает, что пользователи смогут сыграть в Rainbow Six Siege и с владельцами полной версии, и с теми, кто присоединится к бесплатным выходным. После их окончания при покупке игры весь прогресс и разблокированные оперативники сохранятся.