Игры
Вчера 21:50
Соревновательный шутер Rainbow Six Siege станет временно бесплатным
С завтрашнего дня
Сегодня мы писали, что Ubisoft Store продаёт Rainbow Six Siege со скидкой. Однако оказалось, что сервис заготовил акцию интереснее — с завтрашнего дня соревновательный шутер станет временно бесплатным.
Играть бесплатно можно будет с 11 по 15 июня. Игроки получат свободный доступ к полной версии игры — всем картам и режимам. Rainbow Six Siege можно будет скачать на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Предзагрузка для первых двух платформ уже доступна.
Ubisoft отмечает, что пользователи смогут сыграть в Rainbow Six Siege и с владельцами полной версии, и с теми, кто присоединится к бесплатным выходным. После их окончания при покупке игры весь прогресс и разблокированные оперативники сохранятся.