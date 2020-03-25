Составлен рейтинг самых популярных игр для смартфонов

Самой популярной стала мобильная версия PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Она распространена преимущественно среди пользователей iOS. За месяц игра заработала более $191 млн по всему миру. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Большую часть суммы создатели PUBG получили от китайских пользователей (71%).

Второе место в рейтинге заняла Honor of Kings (доход — $121 млн). Третье место — Monster Strike.

На табличке можно увидеть, что в App Store и Google Play лидеры различаются (второй и третий столбец).