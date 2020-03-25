Игры
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Составлен рейтинг самых популярных игр для смартфонов
Они заработали больше всех
По данным SensorTower был составлен рейтинг самых популярных игр для смартфонов. Он отражает состояние рынка на февраль 2020 года.
Самой популярной стала мобильная версия PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Она распространена преимущественно среди пользователей iOS. За месяц игра заработала более $191 млн по всему миру. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Большую часть суммы создатели PUBG получили от китайских пользователей (71%).
Второе место в рейтинге заняла Honor of Kings (доход — $121 млн). Третье место — Monster Strike.
На табличке можно увидеть, что в App Store и Google Play лидеры различаются (второй и третий столбец).
Gizchina