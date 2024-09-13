Опубликовано 13 сентября 2024, 22:301 мин.
Сотрудники Annapurna Interactive хотели отделиться — не вышло. Все уволилисьПо сообщениям, сотрудники пытались выделить компанию в самостоятельную структуру
Вся команда Annapurna Interactive, игрового подразделения компании Annapurna, уволилась после неудачных переговоров о выделении подразделения в самостоятельную компанию. По данным Bloomberg, Annapurna Interactive, известная как издатель получивших признание критиков инди-игр Stray, Outer Wilds, What Remains of Edith Finch и других, столкнулась с внутренней суматохой после того, как основательница компании Меган Эллисон отказала в просьбе о выделении.
© Annapurna Interactive / BlueTwelve Studios
Покинули компанию все 25 членов команды, включая бывшего президента Натана Гэри и соруководителей Дебору Марс и Натана Веллу. В заявлении Bloomberg они признались, что это было одно из самых трудных решений, которые они когда-либо принимали.
Annapurna Pictures, однако, продолжит курировать текущие и будущие игровые проекты. Также планируется интеграция игровых операций Annapurna с подразделениями кино, телевидения и кинотеатров.