Покинули компанию все 25 членов команды, включая бывшего президента Натана Гэри и соруководителей Дебору Марс и Натана Веллу. В заявлении Bloomberg они признались, что это было одно из самых трудных решений, которые они когда-либо принимали.

Annapurna Pictures, однако, продолжит курировать текущие и будущие игровые проекты. Также планируется интеграция игровых операций Annapurna с подразделениями кино, телевидения и кинотеатров.