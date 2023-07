Совмещенная с трекером сна игра про покемонов вышла на iPhone

Pokémon Sleep предоставляет ценные сведения о режиме сна с течением времени, что делает его хорошим инструментом для любителей следить за своим сном.

Для более удобной работы пользователи могут выбрать устройство Pokémon GO Plus+, которое собирает данные о сне без необходимости иметь рядом телефон. Устройство синхронизирует данные с телефоном по Bluetooth и предлагает дополнительные преимущества, в том числе эксклюзивных персонажей в играх Pokémon Sleep и Pokémon GO.

Бесплатное приложение совместимо с iPhone под управлением iOS 14 или более поздней версии.