Совмещенная с трекером сна игра про покемонов вышла на iPhone

Совмещенная с трекером сна игра про покемонов вышла на iPhoneСпите и открывайте новых покемонов
В App Store появилось приложение Pokémon Sleep, предлагающее интересный подход к мониторингу сна. Это приложение сочетает в себе монитор сна и игру, в которой пользователи могут выбрать одного из 100 покемонов, символизирующих состояние их сна. Задача игры состоит в том, чтобы улучшить привычки сна и набрать большее количество очков, которые открывают новых персонажей.
© Скриншот Ferra.ru
Pokémon Sleep предоставляет ценные сведения о режиме сна с течением времени, что делает его хорошим инструментом для любителей следить за своим сном.
Для более удобной работы пользователи могут выбрать устройство Pokémon GO Plus+, которое собирает данные о сне без необходимости иметь рядом телефон. Устройство синхронизирует данные с телефоном по Bluetooth и предлагает дополнительные преимущества, в том числе эксклюзивных персонажей в играх Pokémon Sleep и Pokémon GO.
Бесплатное приложение совместимо с iPhone под управлением iOS 14 или более поздней версии.