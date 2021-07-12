Создан аппаратный чит для меткой стрельбы в любой компьютерной игре

Аппаратный чит совместим как с ПК, так и с консолями. Он представляет из себя карту видеозахвата, подключаемую к устройству через разъём HDMI. Девайс отслеживает кадры, передаваемые графическим процессором на экран. Алгоритмы искусственного интеллекта и компьютерного зрения определяют в центральной области экрана расположение врагов. Затем алгоритмы просчитывают, как нужно переместить мышь. Она может прицеливаться даже в голову противникам.

Все эти данные передаются на устройство сквозного ввода, которое используется для эмуляции движения мыши или геймпада.

У аппаратного чита также есть различные настройки: можно определять скорость прицеливания, части тела цели и т.д. Pro-версия устройства стоит всего $50.