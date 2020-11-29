Создан бесплатный мод для поддержки новейшей графической технологии в GTA 3, Vice City и San Andreas

С помощью этого мода в культовых играх RockStar также улучшаются тени. Примечательно, что на работу энтузиаста обратил внимание эксперт Digital Foundry - отдела Eurogamer, специализирующегося на обзорах игровых технологий. Так, по словам Джона Линнемана, выпущенный мод выглядит “аккуратным”. Установить модификацию можно совершенно бесплатно, перейдя по этой ссылке.

Нескольким ранее один из энтузиастов выпустил модификацию последней на сегодняшний день игры от создателей легендарной GTA - Red Dead Redemption 2 для запуска игры на слабых компьютерах.