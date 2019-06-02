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Создан онлайн-тест для определения игровой зависимости

Которую признали болезнью
Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла новую версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой чрезмерное увлечение видеоиграми признаётся болезнью. Теперь учёные создали онлайн-тест, позволяющий определить, есть у вас такое расстройство или нет.

Над тестом работала объединённая группа исследователей из Великобритании, Китая и Австралии. Он состоит из вопросов, связанных с личной жизнью испытуемого и видеоиграми. Отвечать нужно максимально честно.

Вопросы в тесте примерно такие: есть ли у вас работа, сколько времени вы тратите на игры, насколько серьёзно вы относитесь к событиям в играх. Тест составлен на английском языке, но разобраться в нём достаточно легко. Его прохождение занимает около 20 минут.

Результаты теста оцениваются в баллах. Если испытуемый набрал от 5 баллов, то у него существует предрасположенность к игровому расстройству.

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