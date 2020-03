Создан сервис для поиска виртуальной напарницы для компьютерных игр

Сервис так и называется E-girls. Предназначен он, видимо, для тех, у кого нет друзей, с которыми можно было бы поиграть в онлайн-игры. Теперь же у таких геймеров появилась возможность найти себе не просто друга, а привлекательную девушку для совместной игры.

В описании сервиса сказано, что все девушки обладают приятными голосами и действительно умеют играть. Искать напарницу можно по необходимым играм: League of Legends, Overwatch, Dota 2, PUBG, Call of Duty, CS: GO, Apex Legends, «Гвинт» и World of Warcraft.

Отмечается, что каждая девушка сама назначает цену услуги. Может стоить как один-два доллара, так и сотни.