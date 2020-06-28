Игры
Вчера 19:49
Создан способ взломать даже ещё не вышедшую консоль PlayStation 5
Использует уязвимость привода
Инженер по безопасности компании CTurt создал способ взломать даже ещё не вышедшую консоль PlayStation 5. Эта методика может работать и со старой PlayStation 2, и с актуальной PlayStation 4.
К сожалению, специалист не поделился деталями. Он лишь рассказал, что использовал неизвестную ранее уязвимость привода для чтения дисков, которая позволяет запускать копии игр без проверки лицензии. По сути, ПО делает подтверждение, что диск лицензионный на любую «болванку».
Инженер заявил, что на один диск можно записать и вовсе несколько игр в целях экономии. Тогда просто откроется меню с выбором игры. Создатель методики сообщил, что она молодая, но при доработке будет эффективна для обхода проверки лицензии на PlayStation 4 и даже PlayStation 5.