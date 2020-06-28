Создан способ взломать даже ещё не вышедшую консоль PlayStation 5

К сожалению, специалист не поделился деталями. Он лишь рассказал, что использовал неизвестную ранее уязвимость привода для чтения дисков, которая позволяет запускать копии игр без проверки лицензии. По сути, ПО делает подтверждение, что диск лицензионный на любую «болванку».

Инженер заявил, что на один диск можно записать и вовсе несколько игр в целях экономии. Тогда просто откроется меню с выбором игры. Создатель методики сообщил, что она молодая, но при доработке будет эффективна для обхода проверки лицензии на PlayStation 4 и даже PlayStation 5.