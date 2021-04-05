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Создана гигантская версия Nintendo Switch
С 4K-дисплеем
Инженер-любитель создал гигантскую версию портативной консоли Nintendo Switch. Она в 7,5 раза больше оригинала. Что самое интересное — самодельная консоль функционирует.
Размер экрана сделанной инженером консоли составляет 70-дюймов. Разрешение дисплея составляет 4К. Устройство весит почти 30 килограммов. Для корпуса энтузиаст использовал дерево. Огромную Nintendo Switch он снабдил и функциональными кнопками. Это, впрочем, может быть неудобно. Поэтому можно пользоваться внешними контроллерами.
О создании огромной Nintendo Switch мужчина рассказал в видео на YouTube. По сути, внутри большого корпуса находятся обычные контроллеры и сама оригинальная Switch, подключённая к большому телевизору при помощи док-станции.
После сборки и тестов необычную консоль подарили детской больнице.