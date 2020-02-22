Создана игра-симулятор автоугонщика

Играть пользователь будет собственно за автоугонщика. Ему нужно будет красть автомобили и с улиц города, и из гаражей. В игре будет множество различных противоугонных систем, замков и сигнализаций.

Для решения самой простой задачи можно будет ограничиться выбитым окном и соединёнными проводами. Как и в жизни, более дорогие автомобили лучше охраняются, поэтому игроку придётся даже заниматься хакерством.

В Car Thief Simulator нужно будет обращать внимание на прохожих, которые могут вмешаться или вызвать полицию. От последней, кстати, придётся спасаться бегством. В игре также будет часть с покраской украденной машины, смены номеров и продажей. Автомобили можно будет использовать и для незаконных гонок.

Релиз Car Thief Simulator намечен на 2021 год.