Создана игра, в которой дети победили ИИ

Опубликовано 02 июля 2025, 23:171 мин.
Создана игра, в которой дети победили ИИИгра учит детей видеть ошибки ИИ и думать критически
Исследователи из Университета Вашингтона создали игру AI Puzzlers, чтобы показать детям, что в некоторых задачах они умнее искусственного интеллекта. В игре нужно решать головоломки из цветных блоков, основанные на принципах абстрактного мышления. Дети могут сравнить свои решения с ответами разных ИИ-чатботов и посмотреть, как искусственный интеллект объясняет свои шаги — что он почти всегда делает неправильно.
© University of Washington
Такие головоломки, называемые ARC (Abstraction and Reasoning Corpus), сложны для компьютеров, но понятны человеку, поскольку требуют умения увидеть общий паттерн и применить его к новому примеру. Хотя современные ИИ стали лучше решать эти задачи, они всё ещё уступают людям.
В игре есть режим «Помощь», где дети учатся направлять ИИ, давая подсказки. По словам исследователей, дети сначала давали общие советы, например, описывали узор как «похожий на пончик», а затем уточняли, например: «Белое пространство окружено синими квадратами». В итоге дети научились понимать, что ИИ — это инструмент, которому нужна помощь, а не готовый ответ.
Игру тестировали на более чем 100 детях из 3−8 классов.