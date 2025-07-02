Создана игра, в которой дети победили ИИ

Такие головоломки, называемые ARC (Abstraction and Reasoning Corpus), сложны для компьютеров, но понятны человеку, поскольку требуют умения увидеть общий паттерн и применить его к новому примеру. Хотя современные ИИ стали лучше решать эти задачи, они всё ещё уступают людям.

В игре есть режим «Помощь», где дети учатся направлять ИИ, давая подсказки. По словам исследователей, дети сначала давали общие советы, например, описывали узор как «похожий на пончик», а затем уточняли, например: «Белое пространство окружено синими квадратами». В итоге дети научились понимать, что ИИ — это инструмент, которому нужна помощь, а не готовый ответ.

Игру тестировали на более чем 100 детях из 3−8 классов.