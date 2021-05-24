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Сегодня в 13:39
Создана капча в виде игры DOOM
Нужно убивать демонов, чтобы доказать, что ты — человек
Вам надоело постоянно находить светофоры и автобусы на картинках? У разработчика из Испании Микеля Кэмпс Ортеза есть решение. Он создал капчу в виде игры DOOM.
Разработчик предлагает любому желающему установить новую капчу на сайт. Для прохождения проверки на робота нужно за несколько секунд убить определённое количество демонов. К счастью, они сами не нападают на игрока. Но можно не успеть справиться с заданием за отведённое время.
Разработчики сайтов могут выбрать в капче количество убитых врагов, необходимых для прохождения, изменить отображение отсчёта времени и включить музыку.
Что любопытно, в капче, как и в оригинальной игре, работает чит-код «IDDQD». Он позволяет пройти тест без убийства демонов.