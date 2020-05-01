Создана первая игра о коронавирусе

Игру анонсировала польская студия Jujubee. COVID: The Outbreak — это стратегия, в которой нужно управлять действиями глобальной организации здравоохранения. Игроку предстоит издавать указы, распределять ресурсы, строить здания. В целом, нужно делать то, что поможет ускорить разработку вакцины против коронавируса.

Отмечается, что игра носит не просто развлекательный характер. Авторы хотят, чтобы игроки поняли, какие действия надо предпринимать во время пандемии. В игре использовались данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Reuters пишет, что COVID: The Outbreak выйдет на ПК 29 мая. Также сообщается, что 20% от всех продаж игры будут переведены Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и другим организациям.