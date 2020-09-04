Создана первая карманная игровая приставка без батарей

От Nintendo Game Boy взяли, собственно, корпус. По краям экрана установили несколько солнечных панелей. «Это первое игровое устройство без батарей, которое собирает энергию солнца и действий пользователя. Оно заряжается, когда человек нажимает на кнопки, и может работать почти бесконечно», — пояснил один из авторов разработки.

Сообщается, что консоль может переключаться между источниками питания во время работы. Пока технология не совершенна. Работать без ощутимых перебоев приставка может только с шахматами или тетрисом.