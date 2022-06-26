Создана самая большая в мире консоль Xbox Series X

Сборка была частично вдохновлена ​​творением Microsoft: большим холодильником в форме Xbox Series X. Однако Майкл хотел пойти дальше, сохранив игровую функциональность.

Первым шагом было создание большой деревянной рамы с панелями — каркас для консоли. В задней части ютубер даже установил поддельные гигантские порты, которые выглядят так же, как настоящие.

Сама консоль Xbox просто внутри рамы на маленькой полке. Есть несколько серводвигателей, которые позволяют нажимать на кнопки реальной приставки, когда соответствующие кнопки нажимаются на гигантском Xbox.

Окончательная сборка имеет размеры более 2 метров в высоту и 1 метр в ширину, а общий вес составляет 113 кг.