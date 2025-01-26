Создана самая маленькая версия «Змейки», которая использует субпиксели экрана

Опубликовано 26 января 2025, 18:191 мин.
Создана самая маленькая версия «Змейки», которая использует субпиксели экранаНужен микроскоп
Разработчик Патрик Гиллеспи создал миниатюрную версию классической игры «Змейка», в которой игра запускается с помощью субпикселей ЖК-экрана. Субпиксели — это красные, зеленые и синие компоненты, из которых состоит каждый пиксель на дисплее.
«Змейка» Гиллеспи работает в веб-браузере и напоминает традиционную игру, где игрок управляет змеей, которая становится длиннее по мере потребления предметов. Сложность заключалась в том, чтобы игра подсвечивала только один субпиксель за раз. Изначально подсветка дисплея вызывала слабое свечение соседних субпикселей, что создавало проблемы с цветом.
Чтобы исправить ситуацию, Гиллеспи изменил цветовые настройки игры и преодолел проблему, добившись желаемого эффекта. В итоге получилась функциональная, но крайне непрактичная версия «Змейки». Для игры в нее требуется микроскоп, чтобы увидеть крошечные движения на экране.