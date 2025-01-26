Создана самая маленькая версия «Змейки», которая использует субпиксели экрана

«Змейка» Гиллеспи работает в веб-браузере и напоминает традиционную игру, где игрок управляет змеей, которая становится длиннее по мере потребления предметов. Сложность заключалась в том, чтобы игра подсвечивала только один субпиксель за раз. Изначально подсветка дисплея вызывала слабое свечение соседних субпикселей, что создавало проблемы с цветом.