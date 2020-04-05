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Создано приложение для управления играми с помощью геймпада Xbox на удалённом компьютере
Удобно для запуска игр с высокими требованиями
Создано приложение для управления играми с помощью геймпада Xbox на удалённом компьютере. Это может пригодиться владельцам старых устройств с доступом к скоростному каналу связи.
Приложение разработал сотрудник Microsoft. Суть его в том, что на удалённом рабочем столе создаётся копия виртуальная геймпада Xbox One. Модуль RdpGamepad позволяет обмениваться данными с компьютером по каналу Remote Desktop Virtual Channel. ПК, к которому непосредственно подключается контроллер, выступает в качестве терминала.
Скачать исходники приложения можно на этой странице на GitHub. Пока такая программа может быть не очень интересна российскому пользователю. Всё-таки для нормальной игры на удалённом компьютере нужно соединение по 5G. Однако в будущем такой способ поиграть в игры, требующие мощного «железа», может стать популярным.