Создано приложение для управления играми с помощью геймпада Xbox на удалённом компьютере

Приложение разработал сотрудник Microsoft. Суть его в том, что на удалённом рабочем столе создаётся копия виртуальная геймпада Xbox One. Модуль RdpGamepad позволяет обмениваться данными с компьютером по каналу Remote Desktop Virtual Channel. ПК, к которому непосредственно подключается контроллер, выступает в качестве терминала.

Скачать исходники приложения можно на этой странице на GitHub. Пока такая программа может быть не очень интересна российскому пользователю. Всё-таки для нормальной игры на удалённом компьютере нужно соединение по 5G. Однако в будущем такой способ поиграть в игры, требующие мощного «железа», может стать популярным.