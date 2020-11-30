Созданы сервисы для проверки наличия новых консолей в российских магазинах

Для PS5 и для Xbox Series S/X были заведены отдельные сайты. Они автоматически проверяют наличие консолей в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, Sony и др. На сайтах даже указано, когда на ресурсах ритейлеров происходили в последний раз изменения. Также размещено время последнего обновления.

Ещё авторы сайтов предлагают использовать собственного бота, который в мессенджере сообщит, если какая-то консоль появится в наличии в магазине. Обещают выслать уведомление и ссылку на покупку в течение нескольких минут после того, как начнутся продажи приставки. За бота придётся заплатить один раз.

Напомним, дефицит PS5 наблюдается не только в России.