Созданы списки самых продаваемых игр июля в США

В первую тройку по итогам прошлого месяца вошли The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Call of Duty: Black Ops: Cold War и Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Среди остальных - такие игры, как Mario Kart 8, Minecraft, Mario Golf: Super Rush, MLB: The Show 21, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Super Smash Bros. Ultimate, Ratchet & Clank: Rift Apart, Animal Crossing: New Horizons, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Super Mario 3D World, Mortal Kombat 11, Neo: The World Ends with You, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon: Sword/Shield, Resident Evil Village, Assassin’s Creed Valhalla.

По подсчётам Xbox первое место досталось Call of Duty: Black Ops: Cold War, второе - Call of Duty: Modern Warfare (2019), третье - Assassin’s Creed Valhalla. Также в число самых популярных попали Mass Effect: Legendary Edition, Forza Horizon 4, Mortal Kombat 11, Minecraft, Resident Evil Village, Call of Duty: Black Ops III, MLB: The Show 21.