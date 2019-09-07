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Игры
Сегодня 16:08

Создатель Battlefield и FIFA попал в «Книгу рекордов Гиннеса» за провал

Поплатился за идею монетизировать AAA-игры
Electronic Arts, разработчик таких серий игр, как Battlefield и FIFA, попал в «Книгу рекордов Гиннесса» 2020 года выпуска. Проблема в том, что попал он туда не за достижения, а за провал.

По признанию составителей книги рекордов, сотрудникам Electronic Arts удалось написать самый заминусованный комментарий в истории Reddit.

Имеется в виду случай, когда разработчик игр пытался объяснить пользователям некоторые странности Star Wars: Battlefront II. Людей тогда сильно возмутили принципы монетизации игры, а сотрудники EA привели нелепое объяснение тому, почему Дарта Вейдера нужно открывать через лутбоксы.

Этот пост собрал 683 тысячи «минусов». Больше в истории Reddit ещё ни у кого не было.

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