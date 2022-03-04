Создатель Battlefield и Need for Speed прекратил продажи игр в России

В компании пояснили, что потрясены конфликтом, который разворачивается на Украине, и призвали к миру. В Electronic Arts отметили, что хотели бы обеспечить безопасность тех, кто находится в регионе, особенно коллег и партнёров.

Компания приняла решение прекратить продажи игр и контента, включая наборы виртуальной валюты, в России и Белоруссии, пока конфликт продолжается. Больше продукты EA не будут доступны для покупки в российском магазине Origin или в приложении EA. Компания также работает над тем, чтобы удалить свои игры из магазинов.