Создатель Battlefield и NFS выпустил правила поведения для игроков

Сообщается, что Electronic Arts принял Positive Play Charter («Хартию о позитивном поведении в играх»). Эта хартия должна помочь снизить уровень враждебного, или как говорят «токсичного», поведения в играх Electronic Arts.

Positive Play Charter содержит четыре основных требования: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе; будь честным; публикуй допустимый контент; соблюдай законы. Под честным поведением, например, подразумевают не использование читов и ботов.

При несоблюдении правил игроки столкнутся с последствиями. Electronic Arts также не будет мириться с сексизмом, гомофобией, расизмом и домогательствами в играх.