Игры
Сегодня 16:35
Создатель Battlefield и NFS выпустил правила поведения для игроков
Чтобы не было «токсичности»
Создатель серий игр Battlefield и NFS — Electronic Arts — выпустил правила поведения для игроков. За их нарушения предусмотрены наказания.
Сообщается, что Electronic Arts принял Positive Play Charter («Хартию о позитивном поведении в играх»). Эта хартия должна помочь снизить уровень враждебного, или как говорят «токсичного», поведения в играх Electronic Arts.
Positive Play Charter содержит четыре основных требования: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе; будь честным; публикуй допустимый контент; соблюдай законы. Под честным поведением, например, подразумевают не использование читов и ботов.
При несоблюдении правил игроки столкнутся с последствиями. Electronic Arts также не будет мириться с сексизмом, гомофобией, расизмом и домогательствами в играх.