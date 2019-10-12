Создатель Hearthstone объяснился за политическую цензуру

Президент Blizzard заявил, что компания верна свои ценностям — «думай глобально», «каждый голос важен» и «руководи с ответственностью». Именно этим разработчик руководствовался, когда принимал решение об исключении игрока. По словам главы компании, геймер нарушил правила, поэтому были приняты меры.

«Каждый голос важен, и мы хотим, чтобы все в нашем сообществе могли делиться своими точками зрения во множестве доступных мест. Однако официальная трансляция должна быть посвящена турниру и быть местом, в котором всем рады. Поэтому мы хотим, чтобы такие каналы были сфокусированы на игре», — объяснил президент Blizzard.

Он утверждает, что содержание заявление игрока никак не влияло на решение. «Китай также не повлиял на него (прим. решение)», — добавил топ-менеджер.

Компания также решила смягчить наказание для игрока. Он получит назад свои призовые, а запрет на участие в турнирах сократили до шести месяцев.