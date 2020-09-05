Создатель компьютерной игры Watch Dogs пристыдил пользователей за выбор мужских персонажей

Один из пользователей показал скриншот сообщения от Ubisoft, которое увидел после выбора персонажей. «Ты входишь в 37% людей, которые выбрали в большинстве мужчин-рекрутов», — укоризненно заметила компания. «У революции нет гендера», — напомнила она.

Что интересно, выбор девушек-персонажей тоже сопровождается обличительным комментарием Ubisoft. «Ты входишь в 27% людей, которые выбрали в большинстве женщин-рекрутов. Только не удивляйся, если мужчина попытается назначить себя лидером». Пользователи отнеслись к инициативе компании скептически и с иронией.