Создатель PUBG анонсировал новые игры

Первая игра, «Prologue: Go Wayback!» описывается как однопользовательская игра на выживание с элементами открытого мира. В ней будет использоваться разработанная студией технология генерации рельефа для создания миллионов карт. Игра появится в раннем доступе в первой половине следующего года.

Студия также выпустила бесплатную техническую демоверсию под названием Preface: Undiscovered World, которая позволяет игрокам исследовать цифровой мир земного масштаба, создающийся в реальном времени с помощью игрового движка Melba.

В будущем PlayerUnknown Productions также выпустит Artemis, массовую многопользовательскую игру-песочницу.