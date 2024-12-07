Игры
Опубликовано 07 декабря 2024, 18:45
1 мин.

Создатель PUBG анонсировал новые игры

От PlayerUnknown Productions
Брендан Грин, известный как создатель PUBG и популяризатор жанра «battle royale», раскрыл первые подробности о своих новых проектах. Его студия, PlayerUnknown Productions, работает над «планом из трех игр», который включает в себя несколько амбициозных тайтлов.
Создатель PUBG анонсировал новые игры

© PlayerUnknown Productions

Первая игра, «Prologue: Go Wayback!» описывается как однопользовательская игра на выживание с элементами открытого мира. В ней будет использоваться разработанная студией технология генерации рельефа для создания миллионов карт. Игра появится в раннем доступе в первой половине следующего года.

Студия также выпустила бесплатную техническую демоверсию под названием Preface: Undiscovered World, которая позволяет игрокам исследовать цифровой мир земного масштаба, создающийся в реальном времени с помощью игрового движка Melba.

В будущем PlayerUnknown Productions также выпустит Artemis, массовую многопользовательскую игру-песочницу.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#PUBG
,
#Playerunknown's Battlegrounds
,
#игры