Создатель PUBG анонсировал новые игры

Опубликовано 07 декабря 2024, 18:451 мин.
Создатель PUBG анонсировал новые игрыОт PlayerUnknown Productions
Брендан Грин, известный как создатель PUBG и популяризатор жанра «battle royale», раскрыл первые подробности о своих новых проектах. Его студия, PlayerUnknown Productions, работает над «планом из трех игр», который включает в себя несколько амбициозных тайтлов.
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Первая игра, «Prologue: Go Wayback!» описывается как однопользовательская игра на выживание с элементами открытого мира. В ней будет использоваться разработанная студией технология генерации рельефа для создания миллионов карт. Игра появится в раннем доступе в первой половине следующего года.
Студия также выпустила бесплатную техническую демоверсию под названием Preface: Undiscovered World, которая позволяет игрокам исследовать цифровой мир земного масштаба, создающийся в реальном времени с помощью игрового движка Melba.
В будущем PlayerUnknown Productions также выпустит Artemis, массовую многопользовательскую игру-песочницу.