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Создатель жестоких сцен для Mortal Kombat заработал психическое расстройство

Теперь он лечит «вьетнамский синдром»
Сотрудник команды кинематографистов Mortal Kombat 11 рассказал, что после работы над игрой ему пришлось обратиться к психотерапевту. Тот диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), также известное как «вьетнамский синдром».

В течение 2018 года сотрудник просматривал сцены насилия, обсуждал их с аниматорами и обрабатывал кадры. После долгой работы мужчина понял, что не может спать по ночам. Это оказалось симптомом ПТСР.

ПТСР развивается в результате единичной или повторяющихся травмирующих ситуаций. Это могут быть, например, участие в военных действиях (отсюда название «вьетнамский синдром») или сексуальное насилие. Или, как выяснилось, работа над жестокой компьютерной игрой.

Создатели игры признались, что в поисках вдохновения смотрели сцены смертей в интернете, фотографии жертв убийств и т.п.

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