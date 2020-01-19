Создателей GTA заставят выпускать игры чаще

Издатель требует от Rockstar, чтобы разработчики увеличили количество новых игр. Дело в том, что раньше студия выпускала немало игр помимо Grand Theft Auto. Это были и Manhunt, и Midnight Club, и Bully, и The Warriors, и Max Payne 3. После выхода же GTA V в 2013 году, разработчики решили сосредоточиться на развитии GTA Online. Только в 2018 году студия выпустила всё-таки Red Dead Redemption 2.

Изменится ли вновь политика Rockstar, пока неясно. Каким образом такой поворот событий может отразиться на разработке GTA VI, тоже сложно предугадать.