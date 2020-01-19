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Создателей GTA заставят выпускать игры чаще
На них давит издатель
Сетевой инсайдер SWEGTA поделился любопытными слухами из игровой индустрии. Сообщается, что американский издатель Take-Two Interactive начал давить на разработчика игр Rockstar, известного по серии Grand Theft Auto, чтобы тот чаще выпускал новые проекты.
Издатель требует от Rockstar, чтобы разработчики увеличили количество новых игр. Дело в том, что раньше студия выпускала немало игр помимо Grand Theft Auto. Это были и Manhunt, и Midnight Club, и Bully, и The Warriors, и Max Payne 3. После выхода же GTA V в 2013 году, разработчики решили сосредоточиться на развитии GTA Online. Только в 2018 году студия выпустила всё-таки Red Dead Redemption 2.
Изменится ли вновь политика Rockstar, пока неясно. Каким образом такой поворот событий может отразиться на разработке GTA VI, тоже сложно предугадать.