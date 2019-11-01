Создатели Call of Duty Modern Warfare отрицают демонизацию русских

Речь в данном случае идет о “Шоссе смерти”, которое в реальной жизни атаковали силы США, убив как множество военных, так и мирных граждан Ирака, но в игре подобное название получило шоссе, в котором зверства творили представители российских вооруженных сил. Разработчик выступил с защитой своих решений, отметив, что в игре локация получила название не из-за нападения русских, в отличие от настоящей локации, где произошло американское военное преступление.

”Думаю, в истории можно найти множество упоминаний слов «шоссе смерти» в разных случаях. В нашей игре есть и русские злодеи, и русские герои. Перед собой мы поставили такую цель. Это не какая-то пропаганда, ничего подобного. Это рассказ о том, что часто происходит в «горячих точках»”, — рассказал Тейлор Куросаки.