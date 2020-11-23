Создатели Call of Duty: Warzone поиздевались над iPhone

На рекламном постере в одной из локаций Call of Duty: Warzone изображены смартфоны, которые можно счесть похожими на iPhone. Кроме того, на плакате указано, что диагональ устройства равна 5,4 дюйма — таков размер дисплея реального iPhone 12 mini. «Производитель» смартфонов в игре обещает современную оптику с 24-Мп камерой, 6K-видео со скоростью 480 кадров в секунду и f/1.2 панорамным объективом. Но самое интересное прописано мелким шрифтом: «Зарядные устройства продаются отдельно. Программное обеспечение доступно в конце 2021 года. Срок службы батареи зависит от использования и конфигурации».