Создатели Fortnite выплатят компенсацию игрокам, которых «заставили» донатить в игру

Более 37 млн человек будут уведомлены по электронной почте о процессе выплаты компенсации, который, как ожидается, займет около месяца. Игроки, считающие, что они пострадали от обманных действий, могут до 17 января 2024 г. подать заявления о возмещении через сайт FTC. Данное урегулирование представляет собой одну из крупнейших на сегодняшний день компенсаций по похожим делам.

Помимо возврата средств, Epic Games было предписано выплатить 275 млн долларов за нарушение Закона о защите частной жизни детей в Интернете (COPPA).