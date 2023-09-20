Создатели Fortnite выплатят компенсацию игрокам, которых «заставили» донатить в игру

Создатели Fortnite выплатят компенсацию игрокам, которых «заставили» донатить в игруОбманным путем, утверждает FTC
Epic Games должна вернуть игрокам Fortnite 245 млн долларов в рамках мирового соглашения с Федеральной торговой комиссией США (FTC) на сумму 520 млн долларов. FTC утверждает, что Epic Games использовала обманную тактику, которая заставляла игроков, в том числе несовершеннолетних, совершать непредусмотренные внутриигровые покупки без согласия родителей.
Более 37 млн человек будут уведомлены по электронной почте о процессе выплаты компенсации, который, как ожидается, займет около месяца. Игроки, считающие, что они пострадали от обманных действий, могут до 17 января 2024 г. подать заявления о возмещении через сайт FTC. Данное урегулирование представляет собой одну из крупнейших на сегодняшний день компенсаций по похожим делам.
Помимо возврата средств, Epic Games было предписано выплатить 275 млн долларов за нарушение Закона о защите частной жизни детей в Интернете (COPPA).