Создатели GTA официально объявили о разработке новой части

Во-первых, Rockstar заявила, что Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online появятся на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S 15 марта. В этих версиях будут представлены новые графические режимы с разрешением до 4K, частотой до 60 fps, улучшенными текстурами и дальностью прорисовки, опциями HDR и трассировкой лучей.

Во-вторых, компания написала, что активная разработка следующей части Grand Theft Auto идёт полным ходом. Rockstar пообещала рассказать об этом больше чуть позже и призвала следить за новостями.