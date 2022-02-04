Создатели GTA официально объявили о разработке новой части

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Создатели GTA официально объявили о разработке новой частиНо подробностей пока не рассказали
Американская компания-разработчик игр Rockstar объявила о планах на будущее. Мы услышали подтверждение тому, что идёт работа над новой частью Grand Theft Auto.
Во-первых, Rockstar заявила, что Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online появятся на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S 15 марта. В этих версиях будут представлены новые графические режимы с разрешением до 4K, частотой до 60 fps, улучшенными текстурами и дальностью прорисовки, опциями HDR и трассировкой лучей.
Во-вторых, компания написала, что активная разработка следующей части Grand Theft Auto идёт полным ходом. Rockstar пообещала рассказать об этом больше чуть позже и призвала следить за новостями.
Источник: Rockstar